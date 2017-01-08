تدمير 20 مخبأ للإرهابيين ومدفع و3 قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،أمس السبت، من كشف وتدمير 20 مخبأ للإرهابيين ومدفعا وثلاث قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى حسب ما أفاد به هذا الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس عشرين مخبأ للإرهابيين ومدفعا وثلاث قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى (الناحية العسكرية الأولى)".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببشار (الناحية العسكرية الثالثة) تاجر مخدرات كان على متن مركبة رباعية الدفع محملة بأربعة قناطير من الكيف المعالج،في حين ضبط عناصر الدرك الوطني بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) كمية أخرى تقدر ب46,4 كيلوغرام".

من جهة أخرى وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة), "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 11 مهربا وضبطت 3 مركبات رباعية الدفع ومعدات تفجير و5 أجهزة كشف عن المعادن ومطرقتي (2) ضغط و1500 لتر من الوقود، في حين تم توقيف 23 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بورقلة الناحية العسكرية الرابعة) وتلمسان وغليزان (الناحية العسكرية الثانية)".

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية