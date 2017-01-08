جــون كيري يحذر الرئيس المنتخب ترامب من مغبّة نقل السفارة الأمريكية للقدس

حذر وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته جون كيري الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، من مغبة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وفي مقابلة مع وكالة (سي بي إس) الأمريكية قال كيري: "إن خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي تهدف إلى نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس بدلا من تل أبيب سوف تحدث انفجارا هائلا في منطقة الشرق الأوسط وليس في الضفة الغربية أو إسرائيل وحسب ولكن في المنطقة بأسرها".

وأضاف كيري، أنه إذا أعلنت الولايات المتحدة عن نقل سفارتها إلى القدس بدلا من تل أبيب فستكون الولايات المتحدة قد أذعنت بذلك لإرادة إسرائيل، وسيكون لذلك أثر بالغ على مدى استعداد الأردن ومصر للقبول بهذه الخطوة وما ينجم عن ذلك من علاقتهما المستقبلية بإسرائيل.

وأشار كيري، إلى أن أي تغيير في الحل التقليدي للقضية الفلسطينية المتمثل في إقامة دولتين "سيكون خطيرا للغاية على إسرائيل صديقتنا.

وكان ترامب قد أعلن خلال حملته الانتخابية عزمه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

كما صدرت مؤخرا عدة تصريحات، عن مساعدي الرئيس الامريكي المنتخب، بأن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس يشكل أولوية كبيرة لدى ترامب. ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية