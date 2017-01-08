لجنة مشتركة ستبحث البدائل.. وزارة النقل تنفي الزيادات في تسعيرة النقل

كشف مدير النقل بوزارة الأشغال العمومية والنقل مصطفى نسيم عن إنشاء لجنة مختلطة مع مختلف نقابات قطاع النقل لايجاد بدائل لامتصاص الزيادات في سعر الوقود التي جاء بها قانون المالية 2017، مطمئنا في السياق المواطنين بعدم الرفع من تسعيرة النقل.

وقال نسيم في تصريح للقناة الأولى إن اللجنة المشتركة تستهدف البحث عن بدائل ممكنة لامتصاص الزيادات في أسعار الوقود التي أقرها قانون المالية الجديد حتى لا يكون لها تأثير مباشر على تسعيرة النقل، مشيرا إلى النظر في الضرائب التي يدفعها المتعامل والتي يمكن أن تكون أحد هذه البدائل الممكنة.

وشدد على أن ليس هناك في الوقت الحاضر أي قرار برفع تسعيرة النقل، مشيرا إلى أن قيام بعض الناقلين برفع التسعيرة أمر غير قانوني وعشوائي.

كما دعا المواطنين إلى ضرورة التوعية وإبلاغ مصالح الوزارة ومديريات النقل في حال تبين له وجود حالات لرفع تسعيرة النقل من بعض الناقلين لأن التسعيرة محددة بتعليمة من الوزارة على حد تعبيره.