رئيس الجمهورية يهنئ رياض محرز بعد تتويجه بجائزة أحسن لاعب إفريقي لـ 2016

هنأ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الأحد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز بعد تتويجه بجائزة أحسن لاعب إفريقي لسنة 2016, التي أعلنت نتائجها خلال حفل جوائز الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) الذي نظم الخميس المنصرم بعاصمة نيجيريا أبوجا.

وقال رئيس الجمهورية في رسالة إلى محرز: "لقد تابعت و جميع الجزائريين المحبين لرياضة كرة القدم باهتمام و اعتزاز الفوز المستحق الذي حظيتم به و التشريف المنتظر الذي نلتموه في تتويجكم كأفضل لاعب في رياضة كرة القدم في قارتنا السمراء لسنة 2016, و الذي سيبقى مدار فخر الجزائريين و اعتزازهم ما تعاقبت الأعوام".

وأضاف السيد بوتفليقة في رسالته: "إن اختيارك و تتويجك لهو شرف لوطنك و اعتراف بتفوق شبابنا في أكثر من صعيد, وبما تميزتم به في هذه الرياضة من فن جميل, و خلق حميد و من جد و اجتهاد. وما من شك في أن هذا التتويج سيكون حافزا ومشجعا لكم على الاستمرار في بذل جهد أكبر ونشاط أكثر تألقا".

وتابع رئيس الجمهورية: "فباسمي الخاص و بإسم الجزائريات و الجزائريين الذين أدخلت الفرحة و البهجة في قلوبهم أشكرك و أهنئك, و أهنئ من خلالك كل الرياضيين الجزائريين, مؤكدا لكم جميعا دعمي و تشجيعي المتواصل لجهودكم, ولما تقدمون لوطنكم من فضل و خير بانتصاراتكم في كل عرس رياضي".

وختم الرئيس بوتفليقة : "إن أنظار شعبكم تتجه إليكم في كل استحقاق وطني أو جهوي أو دولي, و أمله فيكم, فكل تألق لكم هو تألق له, و كلما انتصرتم زدتموه عزا و فخرا. فسيروا إلى الأمام قدما, واحرصوا على أن تقدموا أفضل ما عندكم, ومن الله السداد وحسن التوفيق".

وتوج رياض محرز (26 سنة) بجائزة الكنفدرالية الإفريقية بعدما نال أيضا جائزة أحسن لاعب في البطولة الانجليزية لموسم 2015-2016 بعد مساهمته بشكل كبير في اللقب التاريخي "للبريمر ليغ" مع ناديه ليستر سيتي.

وتحصل لاعب "الخضر" على 361 صوت مقابل 313 للغابوني بيار إمريك أوباميانغ (بروسيا دورتموند).

وكان ترشح لنيل هذا اللقب الإفريقي ثلاثة لاعبين هم: رياض محرز (الجزائر) وبيار امريك اوباميانغ (الغابون) و السنيغالي ساديو ماني (ليفربول/انجلترا).

المصدر:واج