وفاة علي أكبر هاشمي رفسنجاني الرئيس الإيراني الأسبق

توفي هذا الأحد, الرئيس الإيراني الأسبق, علي أكبر هاشمي رفسنجاني, في طهران عن عمر يناهز الـ 83 عاما إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا", بأن "رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني, توفي مساء اليوم عن عمر يناهز 83 عاما".

وذكرت الوكالة أن "رفسنجاني قد أدخل في وقت سابق اليوم إلى أحد مستشفيات طهران إثر تعرضه لأزمة قلبية".

وكان رفسنجاني يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام المكلف بحل الخلافات التي قد تنشأ بين مجلس الشورى (البرلمان) ومجلس صيانة الدستور.

وسبق للراحل أن حكم إيران لولايتين رئاسيتين من العام 1989 إلى غاية 1997, كما تولى رئاسة مجلس الشورى.