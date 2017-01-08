كأس الجزائر لكرة القدم : مولودية الجزائر-شبيبة القبائل, قمة الدور ربع النهائي

ستكون مباراة مولودية الجزائر-شبيبة القبائل, قمة الدور ربع النهائي لكأس الجزائرفي كرة القدم (أكابر) لموسم 2016-2017, عقب عملية القرعة التي جرت هذا الأحد بالجزائر.

أما قزم المنافسة, اتحاد تبسة المنتمي لقسم الهواة (شرق), فسيواجه وفاق سطيف على ميدان هذا الأخير, فيما يتنقل ممثل الرابطة الثانية "موبيليس" أهلي برج بو عريرج إلى الجزائر لملاقاة شباب بلوزداد.

ويجمع اللقاء الأخير للدور ربع النهائي المقرر يومي 31 مارس و 1 أفريل, الفريقين الناشطين في الرابطة الأولى و هما اتحاد بلعباس و نصر حسين داي, منشط نهائي الموسم الماضي أمام حامل الكأس, مولودية الجزائر.

تجري كل هذه المباريات على ميدان الفريق المسحوب أولا.

برنامج مباريات الدور ربع النهائي (31 مارس-1 أفريل):

1- وفاق سطيف - اتحاد تبسة

2- اتحاد بلعباس - نصر حسين داي

3- مولودية الجزائر - شبيبة القبائل

4- شباب بلوزداد - أهلي برج بو عريرج

قرعة الدور نصف النهائي (يومي 14 و 15 أفريل):

الفائز من مباراة رقم 4 - ضد الفائز من مباراة رقم 2

الفائز من مباراة رقم 3 - ضد الفائز من مباراة رقم 1 .