المبعوث الأممي يؤكد أن الليبيين وحدهم من يقررون الحاجة إلى إجراء تعديلات في الاتفاق السياسي

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، اليوم الأحد، أن الليبيين وحدهم من يقررون ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تعديلات في الإتفاق السياسي من عدمها.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، عن كوبلر، قوله - خلال مؤتمر صحفي عقده بطرابلس عقب اجتماع منفصل مع كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج و وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق محمد سيالة - أن "الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد لحل الازمة في ليبيا وأن الليبيين وحدهم من يقررون ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تعديلات في هذا الاتفاق من عدمها".

وشدد كوبلر، على ضرورة أن يكون عام 2017 "عام القرارات وعام وضع مصالح الشعب فوق كل اعتبار".

ودعا بالمناسبة إلى "توفير كل الخدمات المطلوبة للمواطنين، مع ضرورة إحراز تقدم حقيقي في الملفين السياسي والأمني".

وأشار المبعوث الأممي إلى أن "مسؤولية تحقيق هذا التقدم تقع على عاتق صانع القرار الليبي" مؤكدا على "جاهزية المجتمع الدولي لدرجة كبيرة لدعم صانع القرار الليبي".