التلفزيون الجزائري يطلق نداءا لعرض مشاريع لدعم جزء من شبكاتها البرامجية

أطلقت المؤسسة العمومية للتلفزيون نداءا لمنتجي السمعي البصري الوطنيين العموميين و الخواص لعرض مشاريع لدعم جزء من احتياجات شبكاتها البرامجية لقنواتها الخمسة لسنة 2017 حسبما أفاد به بيان لهذه المؤسسة.

و أوضح المصدر أن النداء المتعلق بعرض مشاريع يتضمن شروط إيداع اقتراحات برامج مع تحديد آخر أجل بتاريخ 23 يناير 2017 و جميع مراحل و إجراءات انتقاء العروض و ترسيم عقد الإنتاج التنفيذي و تقييم البرامج المسلمة.

و تأتي المبادرة "لتعزيز" و "تحسين" الإجراء الحالي المسير للشراكة بين التلفزيون العمومي و المنتجين الوطنيين في مجال الإنتاج الخارجي للبرامج لاسيما برامج "الخيال و الترفيه تكملة لجهود الإنتاج الداخلي للمؤسسة الذي يركز على مهام الإعلام و الثقافة و التربية".

و أضاف ذات المصدر أن النداء المتعلق بعرض المشاريع يهدف إلى "ضمان شراكة ذات نوعية" مع المنتجين الوطنيين قائمة على المبادئ المنصوص عنها في التشريع الوطني الساري في مجال إبرام الصفقات العمومية مع الأخذ بعين الإعتبار تطور مجال السمعي البصري الوطني و الجهوي و الدولي و وضعية سوق الإنتاج السمعي البصري و السياق الإقتصادي و التجاري الجديد.

و في هذا السياق أكد المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون على "أهمية" محتويات المشاريع المقترحة.

و يجب أن تكون هذه المحتويات "مطابقة للقيم العائلية و المجتماعتية و الثقافية للمشاهدين الجزائريين بما يساهم في ترقية مبادئ احترام الغير و التسماح و التضامن و التعايش بعيدا عن كل المظاهر و التعابير الداعية إلى العنف خاصة ضد الأطفال و النساء و الفئات الهشة و كذا التمييز أو الإقصاء بكل أشكاله".