كمال خربوش للإذاعة : نسبة الأمية انخفضت سنة 2016

أكد مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، كمال خربوش، أن الجزائر خطت خطوات معتبرة للقضاء على الأمية ، بفضل الإستراتيجية الوطنية المعتمدة ، معلنا أن نسبة الأمية في الجزائر انخفضت إلى 33ر12 بالمائة .

و في هذا الشأن أوضح مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، كمال خربوش أن الإستراتيجية حققت نتائج كبيرة جنيت ثمارها من خلال تحرير أكثر من المليونين أمي كانوا لا يعرفون آليات الكتابة و القراءة و الحساب .

و أضاف كمال خربوش علة هامش الإحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية المصادف لـ 8 جانفي من كل سنة ، أن الجزائر تسعى للقضاء على الأمية حيث انخفضت إلى 33 ر12 بالمائة سنة 2016 بعدما كانت3 ر22 بالمائة في السنوات الماضية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية