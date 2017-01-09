القوات العراقية تصل الضفة الشرقية لنهر دجلة وسط الموصل للمرة الأولى

تمكنت قوات الأمن العراقية مدعومة من طيران التحالف الدولي والطيران العراقي من الوصول إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة وسط مدينة الموصل، والذي يفصل المدينة إلى جزئين أيسر وأيمن وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق معركة تحرير المدينة في 17 أكتوبر الماضي.

وقالت قيادة العمليات العراقية المشتركة في بيان لها اليوم إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب واصلت تقدمها في المحور الشرقي للساحل الأيسر من مدينة الموصل ، وتمكنت من السيطرة على الضفة الشرقية للجسر الرابع الذي يربط الجانبين الأيسر والأيمن للمدينة وهي المرة الأولى التي تصل فيها القوات إلى ضفاف دجلة ، وذلك بعد اشتباكات مع مسلحي (داعش) اسفرت عن مقتل العشرات من المسلحين وتدمير ست سيارات بينها خمسة مفخخة.

وأضافت أن قوات الشرطة الاتحادية والفرقة المدرعة التاسعة من الجيش العراقي في المحور الجنوبي للساحل الأيسر واصلت توغلها في أحياء السلام وفلسطين و الدوميز وسومر وتمكنت من السيطرة على عدد من البنايات في حي فلسطين و الدوميز وقتل 25 إرهابيا وتدمير ثلاث عجلات مفخخة.

وتابع البيان أن قوات الشرطة الاتحادية في المحور الجنوبي الغربي تمكنت من صد تعرض للإرهابيين على قرية العذبة وقتل 12 مسلحا ودمرت أربع عجلات مختلفة الأنواع.

وأشار إلى أن قوات الفرقة 15 من الجيش العراقي تمكنت من صد هجوم لمسلحي تنظيم"داعش" على مطار تلعفر (70 كم) غرب مدينة الموصل وقتلت 23 من المهاجمين كما دمرت ثلاث عجلات مفخخة وعجلة تحمل سلاح ثقيل.

وقد بلغ عدد النازحين من مدينة الموصل منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحرير المدينة من سيطرة (داعش) في 17 أكتوبر الماضي نحو 136 ألف نازح وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.

يذكر أن القوات العراقية بدأت الأسبوع الماضي المرحلة الثانية لاستعادة الجانب الشرقي لمدينة الموصل أسفر عنها استعادة بعض المناطق والأحياء وقتل العشرات من المسلحين.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة الكردية وبدعم و إسناد من طيران التحالف الدولي والطيران العراقي قد بدأت عملية عسكرية كبيرة يوم 17 من أكتوبر الماضي لتحرير محافظة نينوى ومركزها الموصل من قبضة تنظيم "داعش" الذي سيطر عليها في شهر يونيو عام 2014.

في الشق الأمني ، قتل شخص وأصيب أربعة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد حسبما ذكرت مصادر أمنية .وقال مصدر أمني إن عبوة ناسفة انفجرت أمس بمنطقة الوردية التابعة لقضاء المدائن مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وفي نفس السياق قتل مسلح أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة جنوب بغداد.واشارت الشرطة إن مسلحا قتل بسبب انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولته زرعها في ناحية الإسكندرية شمالي مدينة الحلة مركز محافظة بابل. وتمكنت وحدة معالجة المتفجرات في شرطة ديالي من تفكيك حزام ناسف شمال شرق بعقوبة شمال شرق العراق.

وافاد مصدر أمني إن وحدة معالجة المتفجرات تمكنت من تفكيك حزام ناسف بإحدى القرى شرق /المقدادية/ شمال شرقي بعقوبة. من جهة أخرى سيطرت قوات مكافحة الإرهاب على الضفة الشرقية للجسر الرابع على نهر دجلة في الساحل الأيسر لمدينة /الموصل/ شمالي العراق.