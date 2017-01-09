بن غبريت : لم نحدّد بعد عدد المناصب الشاغرة .. و 5 الاف منصب بالتعاقد

اكدت وزير ة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا الأحد خلال اشرافها على اليوم العربي لمحو الامية انه لم يتم تحديد عدد المناصب الشاغرة بعد بالقطاع و ان عدد المناصب بصيغة التاقد وصا الى 5000 منصب.

واعتبرت بن غبريت ان الملتقيات الجهوية لا تزال متواصلة و سيتم من خلالها تحديد المناصب في مسابقة التوظيف الخارجي و ان هده العملية تتطلب جمع اكبر عدد ممكن من المعطيات.كما دعت الشركاء الاجتماعيين و موظفي القطاع الالتزام بلحكمة وروح المسؤولية خاصة ان القطاع حقق عديد و المكاسب و المطالب المطروحة على الدولة.

و في ردها عن سؤال حول تهديد تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات بتنظيم اعتصام وطني و اعتصامات جهوية في 28 يناير الجاري في اجتماعه المنعقد أمس السبت

وأضافت أن هذه المكاسب سمحت ب " تحسين الظروف الإجتماعية و مهنية" لكل موظف في القطاع , مؤكدة بالمناسبة أن اللقاءات الثنائية مع الشريك الإجتماعي ستنطلق في غضون عشرة (10 أيام).

المصدر : الإذاعــة الجزائرية