المنظمة الوطنية للناقلين : لا زيادة في تسعيرة النقل و امتيازات عديدة لصالح النّاقلين

أكد رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين حسين بورابة هذا الاثنين على أنه تم الاتفاق خلال مع وزارة النقل والاشغال العمومية على عدم رفع تسعيرة النقل في الوقت الحالي لكن بشروط حيث هناك عدة امتيازات سيتم وضعها لفائدة الناقلين من قبل الوزارة المعنية لكون أن زيادات أسعار الوقود ليست في صالح الناقلين الذين لديهم هامش ربح ضئيل.

وقال حسين بورابة لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى إنه من ضمن هذه الامتيازات الإبقاء على تجميد منح كل الخطوط وتجميد منح دفتر استغلال نقل المسافرين بواسطة سيارات الأجرة الذي كنا حريصين عليه لانه هناك فوضى كبيرة على مستوى الولايات ،إلى جانب وجود مشاكل تتعلق بتشبع الخطوط.

كما تم اصدار تعليمة لجميع المعنيين –يضيف المتحدث ذاته -على مستوى مديرية النقل والامن والدرك الوطني لسماح منح تعامل نقل المسافرين بواسطة الحافلات رخصة استثنائية للرحلات بحيث أنه لكل ناقل لديه الحق في القيام برحلة خاصة نهاية الاسبوع من خلال نقل بعض الأشخاص إلى اماكن سياحية وهذا ما يساعد على زيادة مدخول الناقلين.

وذكر حسين بورابة أنه هناك وعود من قبل وزارة النقل بمنح سائقي سيارت الأجرة لافتات اشهارية مثل الحافلات إلى جانب هناك اتفاق على التنسيق مع وزارة المالية لتجديد حظيرة سائقي سيارات الأجرة .

نأمل في رفع عقوبة تأخير عدد من الناقلين عن تسديد الديون ووعود بتأمين عمال النقل الخاص

وأوضح رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين أنه هناك اتفاق مع وزارة النقل بخصوص تأمين عمال النقل الخاص سواء السائقين والقابضين حيث سيتم التنسيق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي لايجاد صيغة لجعل عمال النقل الخاص مؤمنين.

وفي معرض حديثه عن مشاكل الناقلين والتي من أبرزها الديون التي لم يتم تسديدها أعرب المسؤول ذاته عن أمله في أن تجد وزارة النقل صيغة مع وزارة المالية لرفع عقوبة التأخير عن عدم تسديد الديون ومنح الناقلين مهلة لتسديدها مشيرا إلى أن 70 بالمائة من الناقلين لم يتمكنوا من تسديد غراماتهم.

كما ذكر حسين بورابة إلى أن عدد الناقلين يقدر حاليا ب 80 ألف ناقل بمختلف الاصناف ماعدا النقل التجاري و150 ألف ناقل من سيارات الاجرة أي مجموع 230 ألف ناقل .

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية