بشار الأسد : المرحلة المقبلة من الحرب في سوريا لن تكون سهلة

قال الرئيس السوري بشار الأسد أمس الأحد إن المرحلة المقبلة من الحرب في سوريا بعد تحرير مدينة حلب لن تكون سهلة نظرا للدعم الغربي المستمر للجماعات الإرهابية وفقا لوكالة الانباء السورية "سانا".

واعتبر الرئيس الأسد أن الانتصار الذي حققه الجيش السوري في حلب الشهر الماضي عن طريق السيطرة على كامل مدينة حلب من المجموعة المسلحة بأنه "محطة مهمة نحو الانتصار في الحرب المفروضة في سوريا".

ومع ذلك توقع الرئيس أن المرحلة القادمة بعد حلب لن تكون سهلة لأن "القوى الغربية وكذلك أدواتهم والوكلاء في المنطقة يقومون بتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية".

وأدلى الرئيس الأسد بهذه التصريحات خلال لقائه امس مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني .

وأكد الرئيس الأسد أن " سوريا مستمرة وبمساعدة أصدقائها وفي مقدمتهم إيران وروسيا بالقيام بكل ما من شأنه أن يوفر الأرضية الملائمة لإيجاد حل يتمكن السوريون من خلاله من تقرير مستقبل بلادهم دون أي تدخل خارجي.

من جانبه هنأ شمخاني الرئيس الأسد والشعب السوري بالإنجاز الذي تحقق في حلب مشددا على أن إيران لن تدخر جهدا في تعزيز صمود السوريين لأنها تعتبر أن إلحاق الهزيمة بالمخطط الإرهابي وداعميه قضية مصيرية ليس لسوريا فحسب بل لجميع شعوب المنطقة الراغبة باستعادة الأمن والسلام ورسم مستقبلها.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية