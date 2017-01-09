38 ولاية معنية بالوحات السكنية الاضافية

سكنات عدل 38 ولاية معنية بالحصة الاضافية المقدرة ب 120الف وحدة.

تشمل الحصة الإضافية المقدرة ب 120 إلف وحدة سكنية و التي تدعم بها مؤخرا برنامج البيع بالإيجار عدل38 ولاية حسبما أفاد به بيان لوزارة السكن و العمران و المدينة.

وتندرج هذه الحصص السكنية الجديدة في إطار"التكفل بتغطية العجز المسجل في عدة ولايات بالنظر لعدد المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار والوفاء بالالتزامات الرامية الى طلبيه متطلباتهم.

وستسمح هده السكنات الإضافية بتغطية طلبات مكتبي عدل2001.2002 (عدل1) و مكتبي عدل 2013(عدل2)و البالغ عددهم اجمالا508.665 مكتتب.

و كان الوزير الأول عبد المالك سلال أعلن الخميس الماضي عن برمجة حصة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل تقدر ب 120الف وحدة و هو ما يرفع عدد السكنات المسجلة ماليا في هدا البرنامج الدي انطلق في 2013 إلى 470 وحدة.

و يتعلق الأمر بكل من الولايات الآتية

-ولاية الاغواط: 700 وحدة إضافية.

-ولاية ام البواقي: 700 وحدة إضافية.

-ولاية باتنة: 6.000 وحدة إضافية.

-ولاية بسكرة: 1.000 وحدة إضافية.

-ولاية بجاية: 6.000 وحدة إضافية.

-ولاية البويرة: 5.000 وحدة إضافية.

-ولاية البليدة: 9.000 وحدة إضافية.

-ولاية تبسة: 1.600 وحدة إضافية.

-ولاية تلمسان: 2.300 وحدة إضافية.

-ولاية تيارت: 3.500 وحدة إضافية.

-ولاية تيزي وزو: 8.000 وحدة إضافية.

-ولاية الجلفة: 1.550 وحدة إضافية.

-ولاية جيجل: 3.500 وحدة إضافية.

-ولاية سطيف: 7.000 وحدة إضافية.

-ولاية سعيدة: 702 وحدة إضافية.

-ولاية سكيكدة: 6.000 وحدة إضافية.

4.000 وحدة إضافية ولاية سيدي بلعباس

-ولاية قالمة: 5.000 وحدة إضافية.

-ولاية عنابة: 5.600 وحدة إضافية.

-ولاية قسنطينة: 4.000 وحدة إضافية.

ولاية المدية: 4.000 وحدة إضافية.

ولاية مستغانم: 3.000 وحدة إضافية.

ولاية مسيلة: 1.200 وحدة إضافية.

ولاية معسكر: 3.000 وحدة إضافية.

ولاية ورقلة: 850 وحدة إضافية.

ولاية وهران: 13.000 وحدة إضافية.

ولاية برج بوعريرج: 1.500 وحدة إضافية.

ولاية بومرداس: 1.500 وحدة إضافية.

ولاية الطارف: 1.400 وحدة إضافية.

ولاية تيسمسيلت: 1.500 وحدة إضافية.

ولاية سوق أهراس: 2.000 وحدة إضافية.

-ولاية تيبازة: 5.000 وحدة إضافية.

ولاية عين الدفلى: 450 وحدة إضافية.

-ولاية ميلة: 2.000 وحدة إضافية.

ولاية عين تيموشنت: 1.600 وحدة إضافية.

-ولاية غرداية: 42 وحدة إضافية.

ولاية غليزان: 800 وحدة إضافية