هل تـــــرغب في إطالـــة عمرك ؟

كشفت دراسة أجراها علماء من مستشفى "هنري فورد" بولاية ميشيجان الأميركية، أن الرياضة المنتظمة تطيل العمر بنسبة 40%،

ونقل الموقع البريطاني "ديلي ميل" الدراسة التي أجريت على أكثر من 2061 من كبار السن ممن كانوا يمارسون الرياضة.

وقال "مايكل بلاها" وهو أحد القائمين على الدراسة " كنا نعرف من قبل أن الرياضة مفيدة لكل أجزاء الجسم ولكن الآن بالأدلة اليقينية نستطيع القول أن الرياضة المنتظمة تطيل العمر بنسبة تصل إلى 40%."

وأضاف ذات المتحدث، أن العلماء ركزوا خلال بحثهم على السجلات الطبية للأشخاص الذين قاموا باختبارات روتينية قبل إصابتهم بالأزمات القلبية الشديدة، ومتابعة أوزانهم ومعدل الحرق الخاص بأجسامهم ونمط الحياة الخاص بهم من نظام غذائي وممارسة للرياضة، ووجدوا أن الأشخاص المتسمين باللياقة البدنية ومعدلات الحرق العالية تصل فرصتهم فى طول العمر والحماية من الموت إلى 40%.

وأشار "بلاها" إلى أن النوبات القلبية تعد من أكثر الحالات المرضية التي تسبب الوفاة سريعا، ومحاربتها بالرياضة هو الطريق الأمثل الذي يخلصنا من أسباب حدوثها ونتائجها.

وكــــالات