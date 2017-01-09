مـــــا مصير الساعات الذكية المتصلة بالانترنت ؟

كشفت إحصاءات مكاتب المنحللين الامريكين في قطاع التقنية الجديدة عن فشل الساعة المتصلة بالإنترنت، التى تنافست عليها العديد من الشركات العالمية، فى جذب عدد كبير من المشترين مثلها مثل أجهزة الهاتف المحمول، بل سجلت انخفاضا فى الأسواق بنسبة 51,5% فى الربع الثالث من هذا العام انخفاضا فى الأسواق بنسبة 51.5%، بالمقارنة عما كانت عليه فى نفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح متجر "أنجيلا ماكنتير" أن أغلب من تم سؤالهم عن أهمية هذه الساعة بالنسبة لهم، أجابوا بأنها ليس لها أية فائدة كما أن سعرها مرتفع للغاية فى حين تغنيهم الهواتف الذكية (سمارت فون) عن الحاجة إليها.

وانخفضت مبيعات ساعات "آبل" مثلا بنسبة 71.6 % ، كما انخفضت مبيعات شركة "فيتببت" الكندية – رائد صناعة الساعات المتصلة بالإنترنت - لكونها أول شركة تسوق هذه النوعية من الساعات فى يناير 2014 – بنسبة 51,6%..

وتعد الشركة الكندية هى الأولى التى قامت بتسويق هذه النوعية من الساعات لأول مرة فى عام 2014، لتحصد أرباحا بلغت 10 ملايين دولار بواقع 9.3 مليون دولار، وذلك قبل عام ونصف من طرح "آبل" الأمريكية لساعتها