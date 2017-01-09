مساهل يتحادث مع وفد برلماني لمجلس النواب الليبي حول آخر تطورات الوضع في ليبيا

أجرى وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، هذا الإثنين بالجزائر العاصمة محادثات مع وفد برلماني لمجلس النواب الليبي ، تمحورت حول "آخر تطورات الوضع في ليبيا".

وبحث الجانبان خلال اللقاء، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، "السبل والوسائل الكفيلة بتسريع وتيرة حل الأزمة الليبية من خلال ديناميكية حوار شامل ليبي-ليبي والمصالحة الوطنية، وذلك ضمانا للإستقرار والسلام وأمن هذا البلد الجار".

ومن جهتهم، كما جاء في نفس النص، أثنى أعضاء الوفد الليبي على "الجهود الكبيرة والمهمة" التي تبذلها الجزائر من أجل تسهيل الحوار بين الأطراف الليبية والحوار بين الليبيين في إطار تفعيل الإتفاق السياسي ودعم المسار المقترح من الأمم المتحدة.