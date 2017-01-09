نفطال تتوقع استلام 12 محطة جديدة لتوزيع الوقود بالطريق السيار

كشف الرئيس المدير العام لشركة نفطال حسين ريزو عن تسلم 12 محطة جديدة لتوزيع الوقود على مستوى الطريق السيار خلال العام الجاري.

وخلال زيارة قام بها لولاية تيسمسيلت اليوم، أكد ريزو أن عدد المحطات التي يتم إنجازها على هذا المرفق الهام يتجاوز 30 محطة من بينها 12 محطة سيتم استلامها في العام الجاري وتقوم بتقديم خدمات وفق المعايير الدولية، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي في إطار عصرنة وتحديث المؤسسة حتى 2030

وأضاف أن البرنامج الشركة يتضمن أيضا إنجاز أكثر من 136 محطة توزيع كبرى على المستوى الوطني حيث تم الشروع خلال السنة الماضية في إنجاز ست محطات على أن تبدأ أشغال إنجاز أزيد من عشرين محطة خلال العام الجاري، وتستمر العملية حتى عام 2030.