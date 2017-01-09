بابا عمي : "800 مليار دج متوفرة في صندوق ضبط الايرادات الى غاية نهاية 2016 "

كشف وزير المالية حاجي بابا عمي هذا الاثنين ان صندوق ضبط الايرادات يتوفر على قرابة 840 مليار دج الى غاية نهاية ديسمبر 2016.

و تتكون هذه الموارد من 740 مليار دج والذي هو مبلغ تم تجميده في هذا الصندوق نظرا لكونه الرصيد الادنى الاجباري منذ جوان 2016 وفائض الجباية البترولية المسجلة خلال 2016 اي 98 مليار دج حسبما اوضح الوزير على هامش تقديم مشروع قانون ضبط الميزانية ل 2014 امام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. "وسيتم استغلال هذا المبلغ لتغطية عجز سنة 2017" يضيف الوزير.

ويذكر ان قانون المالية ل 2017 قد الغى العتبة المرتبطة بالرصيد الادنى الاقصى والاجباري الخاص بهذا الصندوق الذي حدد ب 740 مليار دج من اجل الامتصاص الجزئي لعجز الخزينة في 2017 نتيجة لتراجع فائض الجباية النفطية منذ السداسي الثاني لسنة2014.

وفي سنة 2015 بلغت مداخيل الجباية النفطية 49ر2.273 مليار دج (مقابل 4ر3.388 مليار دج في 2014) مع جباية مدرجة في الميزانية مقدرة ب 94ر1.722 مليار دج (مقابل 7ر1.577 مليار دج في 2014) اي بزيادة 5ر550 مليار دج (مقابل 6ر1.810 مليار دج في 2014 )

و بلغ رصيد صندوق ضبط الايرادات 5ر2.072 مليار دج نهاية 2015 مقابل 5ر4.408 مليار دج نهاية 2014 اي ما يمثل تراجعا بنسبة 120 بالمائة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج