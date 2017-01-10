وزير الشؤون الخارجية المجري في زيارة للجزائر هذا الثلاثاء

يقوم وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية المجري بيتر زيجارتو اليوم الثلاثاء بزيارة رسمية الى الجزائر بدعوة من وزير الدولة وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة حسبما أكدته اليوم الاثنين وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها.

وسيكون وزير الشؤون الخارجية المجري مرفوقا بكاتب الدولة المساعد زيلفستر بوس الذي زار مؤخرا الجزائر في اطار التحضير لهذه الزيارة.

واضاف ذات المصدر ان لعمامرة سيقوم مع نظيره المجري بتقييم العلاقات الثنائية على ضوء الديناميكية التي اتسمت بها خلال السنوات الأخيرة".

واوضح نفس المصدر أن "هذه الديناميكية سمحت بانعقاد الدورة الاولى للجنة الثنائية المختلطة في سبتمبر 2015 في بودابست واطلاق المفاوضات حول العديد من مشاريع الاتفاقات في شتى المجالات وكذا استكمال ادوات قانونية اخرى في مجال التكوين المهني والفلاحة والثقافة والارشيف وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والرياضة".

واشار البيان الى ان "المجر يولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع بلدنا بالنظر الى الدور الذي يلعبه في مجال تسوية النزاعات بطرق سلمية وترقية قيم السلم وعدم التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى".

وسيتطرق الوزيران في هذا الاطار الى "القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".

والى جانب محادثاته مع لعمامرة سيستقبل الوزير المجري من طرف الوزير الاول عبد المالك سلال.

كما سيلتقي بوزيرالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وبوزير الصناعة والمناجم حسب نفس المصدر.