المنتخب الوطني يواجه موريتانيا في آخر استعداداته للبطولة الافريقية

يجري المنتخب الوطني مساء هذا الثلاثاء مباراة ودية تطبيقية أمام ضيفه الموريتاني بمركز سيدي موسى بالجزائر العاصمة استعدادا للبطولة الأفريقية للأمم التي ستحتضنها الغابون.

وستلعب المباراة دون جمهور ولا وسائل إعلام، استجابة لرغبة المدرب البلجيكي جورج ليكنس الذي فضل إبعاد لاعبيه عن الضغط الجماهيري وأعين الجواسيس، حيث من منافسي الخضر بالبطولة الافريقية .

ومن المتوقع أن تشهد المباراة مشاركة التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب البلجيكي خلال الموعد الإفريقي

يشار إلى أن هذه المباراة هي الثانية بين المنتخبين، وذلك بعد المباراة الأولى التي فاز بها "الخضر" قبل ثلاثة ايام بملعب مصطفى تشاكر بثلاثة أهداف لهدف واحد.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الثانية بكأس الأمم إلى جانب تونس والسنغال وزيمبابوي.

ويدشن زملاء براهيمي البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم الـ15 جانفي.