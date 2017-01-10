افتتاح فعاليات الطبعة الـ9 لمهرجان المسرح العربي بوهران هذا الثلاثاء

تفتتح مساء هذا الثلاثاء الطبعة التاسعة لمهرجان المسرح العربي الذي تحتضن فعالياته كل من مدينتي وهران ومستغانم بمشاركة 33 عرضا مسرحيا منها 8 ضمن المنافسة الرسمية.

وستشهد هذه الطبعة من المهرجان الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع الديوان الوطني للثقافة حضور حوالي 550 مشاركا من 19 دولة عربية على غرار مصر و الأردن و سوريا و تونس و المغرب و الكويت و السعودية و السودان وغيرها.

وأكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى على استعدادهم لاحتضان هذه التظاهرة الثقافية المتميزة ومنح كل الشروط لانجاحها مضيفا أن هذا المهرجان سيكون فضاء جامع لمعظم المسرحيين العرب بالجزائر لتبادل الخبرات في مجال المسرح.

من جهته أبرز المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام لخضر بن تركي أن الافتتاح الرسمي لهذا المهرجان سيستهل بعرض جزائري لتنطلق ابتداء من هذا الاربعاء مسابقة ما بين الفرق المشاركة في مسرح عبد القادر علولة ،كما سينظم المسرح الجامعي على مستوى ولايتي وهران ومستغانم .

كما ينتظر أن تقدم عروض من المسرحيات المشاركة في المهرجان بمختلف ولايات الغرب الجزائري على غرار غليزان و سعيدة و تلمسان و سيدي بلعباس و معسكر و عين تموشنت

ويشمل المهرجان عدة مسارات منظمة للعروض المشاركة حيث تشارك ثمانية عروض في المسابقة الرسمية وثمانية أخرى لجائزة القاسمي و أربعة عروض في المسار الثالث المتعلق بالتنمية و الترقية تتناول مواضيعها المعاقين و التراث و المرأة.

كما سيتم تقديم عروض مسرحية جزائرية ("أنا و المارشال" "لويزة" "آش كلبك مات") إضافة إلى ثلاثة من العروض الجزائرية الموصى بها من قبل اللجنة العربية للانتقاء.

وتمت برمجة أيضا الأوبرات الغنائية "حيزية" التي تجمع بين الأداء المسرحي و التعبيري والغنائي من تأليف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي و ملحمة "الجزائر رحلة حب" لمؤلفها المجاهد الراحل عمر البرناوي التي اختيرت للعرض الختامي.

المصدر:الإذاعة الجزائرية+وكالة الأنباء الجزائرية