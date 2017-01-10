استئناف عملية اختيار مواقع سكنات عدل 2 لبلوغ 129 ألف مكتتب

استأنفت عملية اختيار مواقع سكنات عدل 2 بعد أن تمكن أمس الاثنين عدد من مكتتبي عدل 2013 من دخول الموقع الالكتروني الخاص بوكالة عدل لاختيار المواقع ،علما أن هذه العملية تتم بصفة تدريجية والاشخاص غير المبرمجين لن يتمكنوا من ذلك وعليهم انتظار الايام القادمة .

وكان المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن أحمد مداني قد صرح في وقت سابق لموقع الاذاعة الجزائرية أن عملية اختيار المواقع السكنية بالنسبة لمكتتبي عدل 2 ستتواصل إلى غاية استكمال العدد المبرمج على المستوى الوطني والمحدد بـ129 ألف سكن.

وأضاف المتحدث ذاته أن الموقع الالكتروني سيظل مفتوحا إلى غاية الانتهاء من العملية على أن يكون ذلك على دفعات.

وبالنسبة للعاصمة، أشار مداني إلى أن رقم التسجيل (1600) قد تغير بعد تصفية الملفات، مؤكدا أن الأرقام التي تفوق 40 ألف سيتمكنون من الدخول إلى الموقع وتأكيد اختيارهم.

هذا وتتم عملية الدخول للموقع المخصص لاختيار مواقع السكنات، بنفس كلمة السر السابقة على الرابط www.aadl.com.dz، ثم الدخول إلى استمارة تحديد الرغبات لاختيار المواقع وملء جميع الخانات بعناية تامة، والتأكد من دقة وسلامة المعلومات التي يتم ادخالها في بطاقة الرغبات الخاصة باختيار موقع السكن .

وبعد الانتهاء من استقبال رغبات جميع مكتتبي “عدل 2″، تنطلق عملية دراسة الرغبات على مستوى وكالة عدل ليتم في النهاية إعلام المكتتبين بمواقع سكناتهم بعد 15 يوما من فتح الموقع، وتحديد موعد للمكتتبين لتسديد الشطر الثاني، وتليها عملية تسليم الوثيقة التي سيتعرفون بموجبها على مواقع السكنات الخاصة بهم .

المصدر: الإذاعة الجزائرية