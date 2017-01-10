تبون : السكنات الاجتماعية " الفردية" استجابة من الدولة لتطلعات سكان الجنوب

أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون عمل الحكومة على التكفل بكل حاجيات المواطنين بمنطقة الجنوب بما في ذلك ملف السكن تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية .

و أكد تبون على هامش زيارة قام بها إلى ورشة انجاز 270 وحدة سكنية من نوع السكن العمومي الإيجاري تابعة لبرنامج إجمالي لانجاز 390 وحدة سكنية من نفس النوع تستفيد منها عاصمة هذه الولاية المنتدبة أن"برامج السكنات الاجتماعية المخصصة لفائدة ولايات جنوب الوطن لن تنجز ابتداء من هذه السنة في شكل عمارات ذات عدة طوابق ولكنها ستنجز في شكل سكنات فردية".

وأضاف الوزير أن"تجسيد السكنات الاجتماعية في شكل سكنات فردية يهدف أساسا إلى تكفل الدولة بانشغالات وعادات وتقاليد سكان جنوب البلد الذين يفضلون سكنات فردية بدل عمارات ذات عدة طوابق".

وأشار الوزير إلى أن"وجود عرض كبير في مجال العقار بالمناطق الجنوبية وتوجه السكان الذين يفضلون السكنات الفردية هي السبب في هذا القرار الذي يحظى بالإجماع في جنوب الوطن".

وفيما يخص عمليات البناء الذاتي أوضح تبون الذي زار رفقة السلطات المعنية لولاية بشار والولاية المنتدبة لبني عباس تجزئة استفاد منها حوالي مئة مواطن من بني عباس أن"التشريع الساري ينص على منح التجزئات الموجهة للبناء بمساحة 250 متر مربع إلى طالبي السكنات في مناطق على غرار بشار و بني عباس في حين أن الدولة بإمكانها منح إلى غاية 400 متر مربع في مناطق أخرى بالجنوب للمواطنين الراغبين في الاستفادة من البناء الذاتي".

وقد استفادت الولاية المنتدبة لبني عباس الواقعة على بعد 240 كلم جنوب بشار في السنوات الخمس الأخيرة من برنامج 9.141 تجزئة موزعة عبر 47 منطقة و قصور تابعة ل10 بلديات من هذه المقاطعة الإدارية التي أنشئت خلال التقسيم الإداري الأخير لسنة 2015.

هدا وقد أعلنت وكالة عدل في وقت سابق إن 38 ولاية معنية بالحصة الإضافية لصيغة البيع بالإيجار و التي تشمل 120 ألف وحدة سكنية و هو ما يرفع عدد الكنات المسجلة ماليا في هدا البرنامج الدي انطلق في 2013 الى 470الف وحدة.

و يتعلق الامر الامر بالولايات الاتية:

ولاية الاغواط: 700 وحدة إضافية.

-ولاية ام البواقي: 700 وحدة إضافية.

-ولاية باتنة: 6.000 وحدة إضافية.

-ولاية بسكرة: 1.000 وحدة إضافية.

-ولاية بجاية: 6.000 وحدة إضافية.

-ولاية البويرة: 5.000 وحدة إضافية.

-ولاية البليدة: 9.000 وحدة إضافية.

-ولاية تبسة: 1.600 وحدة إضافية.

-ولاية تلمسان: 2.300 وحدة إضافية.

-ولاية تيارت: 3.500 وحدة إضافية.

-ولاية تيزي وزو: 8.000 وحدة إضافية.

-ولاية الجلفة: 1.550 وحدة إضافية.

-ولاية جيجل: 3.500 وحدة إضافية.

-ولاية سطيف: 7.000 وحدة إضافية.

-ولاية سعيدة: 702 وحدة إضافية.

-ولاية سكيكدة: 6.000 وحدة إضافية.

4.000 وحدة إضافية ولاية سيدي بلعباس

-ولاية قالمة: 5.000 وحدة إضافية.

-ولاية عنابة: 5.600 وحدة إضافية.

-ولاية قسنطينة: 4.000 وحدة إضافية.

ولاية المدية: 4.000 وحدة إضافية.

ولاية مستغانم: 3.000 وحدة إضافية.

ولاية مسيلة: 1.200 وحدة إضافية.

ولاية معسكر: 3.000 وحدة إضافية.

ولاية ورقلة: 850 وحدة إضافية.

ولاية وهران: 13.000 وحدة إضافية.

ولاية برج بوعريرج: 1.500 وحدة إضافية.

ولاية بومرداس: 1.500 وحدة إضافية.

ولاية الطارف: 1.400 وحدة إضافية.

ولاية تيسمسيلت: 1.500 وحدة إضافية.

ولاية سوق أهراس: 2.000 وحدة إضافية.

-ولاية تيبازة: 5.000 وحدة إضافية.

ولاية عين الدفلى: 450 وحدة إضافية.

-ولاية ميلة: 2.000 وحدة إضافية.

ولاية عين تيموشنت: 1.600 وحدة إضافية.

-ولاية غرداية: 42 وحدة إضافية.

ولاية غليزان: 800 وحدة إضافية.

الحصة الاكبر استفادة كل من وهران ب 13.000 وحدة سكنية اضافية تليها ولاية االبليدة ب 9000 وحدة سكنية اضافية.