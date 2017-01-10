تدمير 21 مخبأ للإرهابيين وخمس قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى والبويرة

دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الاثنين بكل من عين الدفلى والبويرة، 21 مخبأ للإرهابيين وخمس قنابل تقليدية الصنع، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء في بيان لها.

وجاء في البيان أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 09 جانفي 2017، 21 مخبأ للإرهابيين و 05 قنابل تقليدية الصنع بكل من عين الدفلى والبويرة بالناحية العسكرية الأولى".

وعلى صعيد آخر، و في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني بكل من تلمسان وسيدي بلعباس وتيارت بالناحية العسكرية الثانية، عشرة تجار مخدرات وضبطت بحوزتهم 228،9 كيلوغرام من الكيف المعالج".

من جهة أخرى، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة بكل من أدرار بالناحية العسكرية الثالثة وتقرت بالناحية العسكرية الرابعة وبرج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة "سبع سيارات رباعية الدفع و ثلاث شاحنات محملة ب 51،25 طنا من المواد الغذائية و 25 قنطارا من التبغ و13808 لتر من مادة زيت المائدة و 3600 لتر من الوقود".

كما أحبط عناصر حرس الشواطئ بوهران وعناصر الدرك الوطني ببني صاف بالناحية العسكرية الثانية "محاولات هجرة غير شرعية ل19 شخصا كانوا على متن زوارق مطاطية".