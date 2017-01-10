اعادة تفعيل البوابة الالكترونية للمركز الوطني للسجل التجاري

شرع المركز الوطني للسجل التجاري، في إعادة تفعيل بوابة الالكترونية المعلوماتية https://sidjilcom.cnrc.dz/ التي كانت قد أطلقت سنة 2011 حيث تعتبر ذو أهمية كبيرة لأنها تقدم معلومات قانونية و كذا عدة خدمات للتجار.

وعليه، أكدت نائبة مديرة الخدمات الإعلام الآلي حفيظة سعداوي، هذا الثلاثاء، في برنامج، "نحن في الخدمة"على أمواج القناة الأولى، أنه بدءا من 2جانفي الحالي، يستلزم على التجار دفع عدة أنواع من الاشتراكات للاستفادة من خدمات الموقع، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن البوابة قد شهدت إقبالا معتبرا من التجار و المشتركين على المستوى الوطني و الدولي

و أضافت، أن هناك عدة اشتراكات منها : اشتراك بـ 3000دينار سنويا حيث يستطيع المشترك اختيار مسبق لقائمة التجار الذين يزاولون نشاطات اقتصادية، بالإضافة إلى اشتراك من نوع ثاني بـ9000 دينار سنويا، وهو عبارة عن عرض قاعدي يسمح للمشترك الاطلاع على أربع فئات من تجار و التسميات و كذا النشاطات و النشرة الرسمية.

كما قالت سعداوي إن دفع الاشتراكات في البوابة الالكترونية سيتم قريبا عبر البطاقة البنكية، مشيرة إلى أن أكثر من 500 ألف شخص يطلع سنويا على الموقع الالكتروني للمركز الوطني للسجل التجاري.

المصدر : الإذاعة الجزائرية