الولايات المنتدبة للجنوب تستفيد من أزيد من 16 مليار دينار لتاهيلها وتجهيزها

استفادت الولايات المنتدبة بمنطقة الجنوب إلى غاية الآن من غلاف مالي قدر ب 6ر16 مليار دينار وجهت لتأهيلها و تجهيزها فضلا عن تنظيم 120 مسابقة لتوظيف 1800 شخص لتغطية حاجياتها من الموارد البشرية، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.

و يأتي في مقدمة هذه الموارد صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية الذي خصص 401 مليون دينار لإعادة تأهيل البنيات الموجهة للهياكل الجديدة التابعة لهذه الولايات المنتدبة و 8 مليار و 920 مليون دينار موجهة لإطلاق برنامج خاص بإنجاز هياكلها الجوارية و كذا 1ر3 مليار دينار لاقتناء تجهيزات التطهير و النظافة.

وأوضح صديني عبد الرحمان، مفتش عام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية يأتي في مقدمة هذه الموارد مبرزا انه تم إلى غاية الآن استلام 55بالمئة من البرنامج المقترح على أن يتم استكمال النسبة المتبقية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية على أقصى تقدير.

وأشارت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية إلى أن الولايات المنتدبة لمنطقة الهضاب العليا التي يجري التحضير لإنشائها من المحتمل جدا أن يتم الاعتماد فيها على نفس المخطط و الإجراءات التي تم تبنيها بالنسبة للولايات المنتدبة الجنوبية.

واستحداث هذه الولايات من شانه العمل تحسين الحكامة من خلال الاعتماد على المقاربة التشاركية وتقريب الإدارة من المواطن. ويرى صديني عبد الرحمن في هذا الخصوص، "أن تثمين المجهود التنموي بولايات المنتدبة سيكون أحسن بالنسبة لمناطق الجنوب لان هذه الأخيرة في حاجة إلى استثمارات في البنيات القاعدية وبالتالي يمكن رسم إستراتجية اقتصادية متكاملة على مستوى هذه المناطق".

ومن جهة اخرى، أوضح مدير الدراسات بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، شرفة عبد الخالق، بأن الإجراءات المتبعة بالنسبة للانتخابات المقبلة لن تشهد أي تغيير من الناحية القانونية، من منطلق أن استحداث الولايات المنتدبة بالجنوب هو مجرد إعادة تنظيم إداري و ليس تقسيما إقليميا جديدا.

المصدر: الإذاعة الجزائرية