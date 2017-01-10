نــشريــة خــاصة : أمطار و ثلوج مرتقبة على شمال الوطن ابتداء من مساء هــذا الثلاثاء

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة بأن أمطارا غزيرة تكون أحيانا مصحوبة برعود مرتقبة بعدة ولايات من شمال البلاد ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء.

و أوضح المصدر ذاته بأن الولايات المعنية هي الشلف و البليدة و تيبازة و عين الدفلى و المدية و تيسمسيلت و الجزائر و بومرداس وتيزي وزو و البويرة وبجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف.

أما نسبة الأمطار المرتقبة فستبلغ او تتجاوز 40 مم محليا خلال مدة صلاحية النشرية التي تمتد من يوم الثلاثاء على الساعة 06و00 مساء إلى يوم الأربعاء على الساعة 12 زوالا.

وستتهاطل أيضا الثلوج على مرتفعات الشمال التي يتجاوزعلوها ال 1000 متر بكل من ولايات البليدة و المدية و تيزي وزو و البويرة والجلفة و بجاية وسطيف و برج بوعريرج و جيجل و باتنة و أم البواقي و خنشلة و النعامة و تيارت و البيض ابتداء من يوم غد الثلاثاء على الساعة 09 مساءا الى غاية يوم الأربعاء على الساعة 09 صباحا.

وحسب المصدر نفسه سيبلغ سمك الثلوج محليا 15 سم أو أكثر.

المصدر :الإذاعة الجزائرية/وأج