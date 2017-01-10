إعطاء إشارة تصوير مسلسل تلفزيوني جديد لعمار تريباش

أعطيت مساء اليوم الثلاثاء بالجزائر إشارة انطلاق تصوير مسلسل درامي تلفزيوني جديد للمخرج عمار تريباش بعنوان "صمت الأبرياء" من30 حلقة سيبث في شهر رمضان القادم.

واختار مخرج العمل عمار تريباش تصوير مشهد من المسلسل تدور أحداثه بأحد المطاعم حيث تتم دردشة على انفراد بين بطلة المسلسل وفتاة أخرى.

ونوه المخرج أن الفريق الذي عمل على الاقتباس من بينهم الكاتبة والشاعرة سميرة قبلي قد "استطاع أن يكيف القصة مع الواقع الجزائري بالاستناد إلى الكثير من الأمور المشتركة ثقافيا وعلى مستوى بعض العادات".

وكشف تريباش العمل الذي ينتجه التلفزيون الجزائري اقتباس عن سيناريو دارما تركية مبني على قصة حب صعبة وشبه مستحيلة بين البطلين بسبب الصراعات العائلية "يمكن أن تحدث في المجتمع الجزائري لان هناك كما قال الكثير من التشابه بين المجتمعين الجزائري والتركي لأسباب تاريخية" كما قال.

وأضاف في تصريح للصحافة أن تصوير حلقات المسلسل ال30 والتي مدة كل حلقة 40 دقيقة ينتهي أواخر أفريل المقبل ويكون التصوير بالعاصمة في كل من فندق الجزائر وفي القصبة حيث تصور مناظر خارجية وأخرى داخل أحد بيوت الحي العتيق كما تصور أحداث أخرى في الشراقة بإحدى الاقامات الفاخرة.

واختار الطاقم الفني الجمع بين أسماء صاعدة مثل خديجة مزيني وسارة العالمة و مريم زبيري و نور الدين بوصوف والوجه الجديد زواوي محمد عادل وممثلين مخضرمين مثل ابراهيم شرقي وعبد الرحمان بودية.

و جرى حفل انطلاق التصوير في احد مطاعم فندق "الجزائر" بالعاصمة بحضور وزير الاتصال حميد قرين ووالمدير العام للإذاعة الجزائرية، شعبان لوناكل، و المدير العام للتلفزيون الجزائري توفيق خلادي وعدد من الفنانين وطاقم المسلسل.

وابرز وزير الاتصال حميد قرين بالمناسبة "أهمية مثل هذه الأعمال الإبداعية التي تتحدث عن يوميات الجزائريين" مؤكدا أن مثل هذه المواضيع "تستجب لمقاييس الجوارية وبالتالي تلقى إقبالا من المتلقي الذي يرى فيها صورته ".

و أكد الوزير في هذا السياق أن وزارته تشجع "الإنتاج الجزائري خاصة المبادرات الفنية التي تقدم أعمالا قريبة من واقع الجزائريين مشيرا إلى وجود أعمال ومشاريع جديدة في طور التحضير.