المنتخب الوطني يفوز على نظيره الموريتاني (6-0) قبل انطلاق العرس الأفريقي

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم، هذا الثلاثاء، بنتيجة ثقيلة أمام المنتخب الموريتاني (6-0)، في المباراة الودية التي جرت بالملعب المركزي التقني بسيدي موسى.

و شارك في المباراة العديد من العناصر التي غابت عن المباراة الأولى على غرار رياض محرز إسلام سليماني ياسين براهيمي و هلال العربي سويداني، في ما غاب عن المباراة الثانية الحارس رايس وهاب مبولحي الذي تنقل إلى فرنسا للانضمام إلى نادي ران الفرنسي.

كما تعد هذه المباراة الودية الثانية للمنتخب الوطني، بعد الأولى التي جرت يوم السبت الماضي 7 جانفي، أمام موريتانيا بملعب مصطفى تشاكير بالبليدة، حيث انتهت لصالح الفريق الوطني بثلاثية كاملة.

و بهذا ينهي المنتخب الوطني الجزائري، تحضيراته حيث سيتنقل هذا الخميس إلى مدينة فرونس فيل الغابونية المدينة، التي ستحتضن المباريات الثلاثة للمنتخب الوطني أمام زيمبابوي وتونس و السينغال.

و صرح مدرب المنتخب الوطني، جورج ليكنز، للقناة الأولى، أن الفريق سيبذل مجهودا كبيرا للفوز بالمباريات المبرمجة و أن الحظوظ متوفرة لتحقيق ذلك ولتجاوز الدور الأول، مشيرا إلى نيته في خلق تكامل و نوعية.

و ستبدأ المغامرة الإفريقية يوم 14 جانفي، حيث سيلعب الخضر أول مباراة له يوم 15 جانفي الجاري أمام المنتخب زمبابوي ثم يلتقي في المباراة الثانية يوم 19 من نفس الشهر الفريق التونسي، و يواجه في المباراة الأخيرة من الدور الأول السنغال يوم 23 جانفي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية