500 حالة التهاب كبدي فيروسي سنويا بالجزائر

يؤكد مختصون في الصحة ان التهاب الكبد الفيروسي من بين الامراض التي تصيب الاشخاص الدين يتجنبون الكشف المبكر عنه ما قد يجعل الامر خطيرا بعد تليف الكبد حيث يصبح عاجزا عن اداء وظيفته.ويضطر المريض معه الى اجراء عملية لزرع الكبد.

وأكد البروفيسور دبزي نبيل رئيس مصلحة امراض الكبد بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة ان معدل الاصابات بالتهاب الكبد الفيروسي بالجزائر صنف c مابين 1الى3 في المائة و بلغت نسبة الحالة الوبائية صنف B حدود 2.15 في المائة.

كما اوضح البروفيسور ان هدا النوع من الامراض الفيروسية لم يعد يشكل عائقا، خاصة و ان للكشف المبكر دورا كبيرا في تشخيص حالة المرض في بدايته.

وتكون عملية الزراع في المرحلة الاخيرة من المرض و عند حدوث انهيار في وظيفة الكبد او حال حصول تليف نهائي او سرطان .

بخصوص عمليات الزرع على مستوى الجزائر اضاف نبيل دبزي "انها موجودة ولكنها غير كافية " نظرا لنقص الامكانيات المادية وكدا نقص مراكز العلاج المختصة.حيث يتوفر مستشفى مصطفى باشا على مركز واحد و هو بيار وماري كوري .

و دعا البروفيسور الى ضرورة ايجاد حل مستعجل للتكفل بالمرضى اذين هم بحاجة ماسة لاجراء عمليات زرع، خاصة و ان هذا النوع من العمليات يتطلب امكانيات مادية معتبرة.