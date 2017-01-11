الصقيع يجمد بحيرة اغولميم بأعالي جرجرة و السواح يتوافدون عليها بكثرة

تحولت بحيرة "اغولميم" بأعالي جبال جرجرة إلى مرآة من الجليد، بفعل انخفاض درجة الحرارة و موجة الصقيع التي ضربت المنطقة ما زاد من جمالها وسحرها ،الأمر الذي دفع بالعائلات إلى التنقل إليها من اجل اكتشاف روعة المكان .

كما لم يفوت الشباب الفرصة لممارسة التزحلق على الجليد، و الاستمتاع بهذه الظاهرة التي تقع مع حلول كل فصل شتاء.

وبحيرة "اغولميم" التي تتربع على مساحة قدرها 3هكتارات، و التي لا يعرفها كثيرون هي منطقة ساحرة ، فالمياه تغطي جزءا منها بينما تكسو النباتات الجزء الآخر، و "تامدا أوقلميم"كما تنطق بالقبائلية بحيرة تقع على علو 1745 متر أعالي جبال جرجرة في منطقة تيكجدة بين أحضان ولاية البويرة وهي مصنفة من قِبل منظمة "اليونسكو" لكونها أعلى بحيرة في القارة السمراء .

ويعد الموقع كنزا للسياحة الجبلية إذ أضحى في الآونة الأخيرة من معالم السياحة الشتوية في بلادنا سيما مع توفر الأمن و الاستقرار فالدعوة مفتوحة للجميع من اجل استكشاف هذا المكان الفريد من نوعه .