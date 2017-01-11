باراك اوباما يدعو إلى الوحدة في خطاب وداع

القى الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء الثلاثاء خطاب وداع للأمة الأمريكية أكد فيه أساسا على الانجازات التي تم تحقيقها خلال عهدتيه في البيت الأبيض وعلى ضرورة توحيد بلد قسمته الفوارق الاجتماعية.

ومن شيكاغو مسقط رأسه طلب أوباما من الأمريكيين الالتفاف حول المثل العليا الأمريكية من خلال تشجيع بلد سيدخل في مرحلة سياسية واقتصادية جديدة مع انتخاب دونالد ترامب.

وأشار يقول "نحن نقوم بخطوتين نحو الأمام وفي بعض الأحيان نعود بخطوة إلى الوراء لكن أمريكا تميزت بالتقدم وتوسيع اعتقاداتها لضم كل ابنائها".

وأضاف أن عهدتيه المنتهيتين استلهمها من "القدرة اللامتناهية" في إعادة اكتشاف أمريكا مؤكدا أمام عشرين ألف أمريكي جاؤوا للاستماع لخطابه أن "المستقبل سيكون مستقبلنا".

وفي تطرقه الى الحملة السياسية الأخيرة أشار اوباما في خطابه إلى أن القدرات الكبيرة لأمريكا لن تستغل سوى إذا طبقت الديمقراطية وعكست السياسة القيم الانسانية للشعب الأمريكي".

وقد تفادى أوباما التحدث عن خلفه لكنه تعهد بضمان انتقال هادئ للرئيس المنتخب دونالد ترامب.