المترشحون لامتحانات نهاية السنة مدعوون لتأكيد تسجيلاتهم الالكترونية ابتداء من الأحد المقبل

أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أنه سيفتح مواقعه الإلكترونية الخاصة بالامتحانات المدرسية في الفترة الممتدة ما بين 15 يناير إلى غاية 15 فبراير للسماح للمترشحين بتأكيد التسجيل و إعادة التأكد من صحة المعلومات الخاصة بهم.

و أوضحت وزارة التربية الوطنية عبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن "في إطار التحضير للإمتحانات المدرسية دورة 2017 ، فان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يقوم بفتح الموقع الإلكتروني : (http://bac.onec.dz، http//cinq.onec.dz، http: //bem.onec.dz). و سيتم فتح الموقع الإلكتروني ابتداء من 15 يناير إلى غاية 15 فبراير 2017 ، وذلك لتمكين المترشحين للإمتحانات المدرسية دورة 2017 من التأكد من صحة جميع المعلومات الخاصة بالتسجيل لهذه الامتحانات.

و ابرز البيان أنه "في حالة اكتشاف وجود خطأ ما فإنه يتطلب حتما من المترشح توجيه مراسلة عن طريق مدير المؤسسة إلى فرع الديوان الذي تتبعه المديرية يوضع فيه طبيعة الخطأ وذلك قبل 26 فبراير 2017 و هو آخر أجل .

و ذكر البيان أن " الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات لا يتحمل أية مسؤولية بعد هذا التاريخ فيما يخص الأخطاء في التسجيلات".

كما سيتم اعلام كافة المترشحين لهذه الإمتحانات عن طريق مديري مؤسسات التعليم الثانوي ،المتوسط والإبتدائي بهذه الإجراءات التي من شأنها الحد من الأخطاء المسجلة.

و بخصوص المترشحين الأحرار في شهادة التعليم المتوسط و البكالوريا ،دورة 2017 فقد أعلم الديوان كافة المترشحين بفتح موقعين الكترونيين الأول خاص بشهادة البكالوريا http://bac.onec .dz ،و الثاني خاص بشهادة التعليم المتوسط http://bem.onec.dz ابتداء من 15 يناير إلى غاية 15 فبراير 2017 ليتمكن المترشحون من مراجعة معلوماتهم ان كانت فيها اخطاء .

و يتعلق الأمر بالأخطاء التي قد ترد في ما تعلق بالاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد الشعبة بالنسبة للبكالوريا-اللغة الإجنبية الثالثة بالنسبة للبكالوريا -اللغة الأمازيغية .

و أضاف البيان أنه في حالة اكتشاف المترشح وجود خطأ ما فانه يطلب منه توجيه مراسلة عن طريق مديرية التربية الى فرع الديوان الذي تتبعه الولاية يذكر فيها التصحيحات الضرورية وذلك قبل 26 فبراير 2017 .

وشدد البيان أن المترشح يتحمل المسؤولية الكاملة بعد هذا التاريخ عن كل خطأ لم يصححه.

و في الختام ذكر الديوان المترشحين لأحرار أن اختبار مادة التربية البدنية والرياضية سيجري في الفترة الممتدة بين 16 مارس إلى 01 أفريل 2017.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج