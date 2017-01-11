أكــثـر من 140 مليون استماع لقنوات الاذاعة الجزائرية عبر موقعها الإلكتروني خلال 2016

بلغ عدد مرات الاستماع لمختلف قنوات الاذاعة الجزائرية أكثر من 140 مليون مرة خلال 2016 ، بحسب إحصائيات خدمة ( (Google Analytics، فيما قارب عدد زيارات الموقع الالكتروني للاذاعة الجزائرية (www.radioalgerie.dz) الـ 10 ملايين زيارة خلال الفترة ذاتها.

وتدل هذه الارقام على الاهتمام المتزايد لمتصفحي الشبكة العنكبوتية بالقنوات الاذاعية الجزائرية التي فضلا عن الخدمة الاعلامية التي تقدمها تعد أحد أهم مصادر الأخبار في الجزائر والعالم العربي والدولي وذلك بفضل مخطط الانتشار الذي انتهجته مؤسسة الاذاعة الوطنية والاستغلال الأمثل للتكنولوجيات الحديثة للاتصال ، حيث بلغ عدد مرات الاستماع لمختلف القنوات الاذاعية عبر خدمة البث الحي (Streaming) أكثر من 140 مليون زيارة ( 140.768.722) .

وقد تصدرت إذاعة البهجة قائمة مرات الإستماع بأكثر من 27 مليون مرة (27.509.531). تليها جيل أف أم بأكثر من 22 مليون (22.522.853). بينما حلت القناة الثالثة في المركز الثالث بأكثر من 13 مليون مرة استماع (13.522.957). والقناة الأولى رابعا بأكثر من 13 مليون (13.204.145)

قرابة الـ 10 ملايين زيارة لمجموع مواقع الإذاعة الجزائرية

وبلغ العدد الإجمالي للزيارات لمجموع مواقع الإذاعة الجزائرية(البوابة، مواقع القنوات الموضوعاتية وباقي الخدمات) سنة 2016، بحسب خدمة (Google Analytics) أكثر من 9 ملايين و800 ألف زيارة (9.813.430 زيارة).

و تصدرت البوابة الرئيسية (الأخبار) قائمة عدد الزيارات بأكثر من 4 ملايين و900 ألف زيارة خلال 2016 (4.939.629) تليها صفحة خدمة البث الحي بأكثر من 3 ملايين و800 ألف زيارة (3.864.564). ليحل ثالثا موقع القناة الثالثة بأكثر من 200 ألف زيارة (239.437).

أما عدد الزوار(unique) فتجاوز 5 ملايين زائر (5.170.815) خلال سنة 2016، حيث احتلت بوابة الأخبار، الصدارة بأثر من 3 ملايين زائر (3.286.695)، تليها صفحة خدمة البث الحي بأكثر من 1 مليون زائر (1.234.877). وحل ثالثا، من حيث عدد الزوار، موقع القناة الأولى بأكثر من 153 ألف زائر (153.875).

أما عدد الصفحات التي تمت مشاهدتها خلال نفس الفترة، فبلغ أكثر من 20 مليون و600 ألف صفحة (20.629.367).

حيث تصدرت صفحة خدمة البث الحي بأكثر من 9 ملايين و800 ألف (9.809.306). يليها الموقع الإخباري بأكثر من 8 ملايين و700 ألف صفحة (8.734.868). وثالثا موقع القناة الثالثة بأكثر من 500 ألف صفحة تمت مشاهدتها (548.075).

أكثر من 421 ألف معجب بصفحتي الفايسبوك مع بداية 2017

كما شهدت صفحات الإذاعة الجزائرية على مواقع التواصل ااجتماعي (فايسبوك، تويتر، وإنستغرام) تطورا ملحوظا من حيث ابلاقبال والتفاعل لتسجل مع نهاية العام 2016 مئات الآلاف من المعجبين ، مما جعل البوابة الالكترونية المتعدد الوسائط للاذاعة الوطنية واجهة ثرية وفاعلة للتواصل والتفاعل ومصدرا مهما لاستقاء المعلومات والاخبار في ظل الخدمات التي يقدمها للمتصفح من صوت ونص وصورة وفيديو.

وفي شهر جانفي 2017 وصل عدد متابعي (معجبي) مجموع الصفحتين على فايسبوك أكثر من 421 ألف معجب،أما عدد متابعي الإذاعة على شبكة تويتر باللغتين العربية والفرنسية، وصل مع بداية عام 2017 أكثر من 67 ألف متابع (67.602).

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية