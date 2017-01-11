مجاني يلتحق بنادي ترابزنسبور التركي بعقد لمدة 18 شهرا

التحق المدافع الدولي الجزائري، كارل مجاني، الاربعاء، بنادي ترابزنسبور التركي لكرة القدم بعقد لمدة 18 شهرا حسب ما أعلن عنه اليوم النادي التركي لكرة القدم على حسابه للتواصل الاجتماعي "تويتر".

ويعود مجاني (31 سنة) الذي لم يشارك كثيرا في لقاءات نادي ليقانس (الرابطة الأسبانية الأولى) حيث لعب (595 دقيقة في 17 مباراة), يعود الي صفوف فريقه التركي الذي حمل ألوانه ما بين موسمي 2014 و 2016.

وصرح مجاني للصحافة على هامش توقيعه للعقد ما يلي:"أنا سعيد بعودتي إلى ترابزنسبور. أشكر الرئيس الذي جدد ثقته في شخصي".

وقرر المدافع السابق للخضر الذي لم يستدع لكأس إفريقيا للأمم-2017 بالغابون (14 جانفي-5 فيفري) إعادة بعث مشواره الاحترافي من جديد بتركيا والسعي للعودة للمنتخب الجزائري تحسبا للاستحقاقات القادمة.

بالإضافة إلى مجاني يكون لاعب الوسط لنادي واست هام (البطولة الأنجليزية الممتازة) سفيان فغولي, الذي لم يستعمل كثيرا من طرف المدرب الكرواتي سلافن بيليتش على وشك الالتحاق بجمعية روما (الدرجة الإيطالية الأولى) على سبيل الإعارة فيما يوجد الحارس رايس مبولحي في طريقه للتوقيع لنادي ستاد دو ران (الدرجة الفرنسية الأولي).

المصدر الاذاعة الجزائرية/وأج