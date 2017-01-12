كأس إفريقيا للأمم-2019 (تصفيات- القرعة): الجزائر ضمن المجموعة الرابعة

يتواجد المنتخب الجزائري لكرة القدم في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات طوغو والبنين وغامبيا لحساب تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019 التي تجري نهائياتها بالكاميرون حسبما أسفرت عنه القرعة التي جرت اليوم الخميس بالعاصمة الغابونية ليبروفيل بحضور رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد راوراوة.

وسيتأهل الأول عن المجموعة مباشرة للدورة النهائية لكاس إفريقيا للأمم 2019 بالإضافة إلى أحسن ثلاثة منتخبات تحتل الصف الثاني من المجموعات ال12.

و تنطلق تصفيات كاس إفريقيا للأمم 2019 يوم 5 يونيو المقبل بإجراء الجولة الأولى.

جدير بالذكر أن نهائيات كاس إفريقيا للأمم 2017 تقام من 14 يناير إلى 5 فبراير في الغابون بمشاركة المنتخب الجزائري.