بوطرفة: الغاز الطبيعي يمكن أن يحتل مكانة جيدة في المزج الطاقوي العالمي

أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة اليوم الخميس بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) بأن الغاز الطبيعي يمكن أن يحتل مكانة جيدة في المزج الطاقوي العالمي.

و أكد السيد بوطرفة لدى مداخلته في دورة خصصت ل"عولمة أسواق الغاز ونتائجها الجيوسياسية" بمناسبة انعقاد القمة العالمية الأولى للطاقة بالعاصمة الإماراتية بأن نسبة الاحتياطات من الغاز القابلة للاسترجاع ارتفعت بحوالي 20% في عشر سنوات.

و سجل هذا الارتفاع رغم النمو الملحوظ في الإنتاج خلال نفس الفترة بحيث مثلت الاحتياطات الإجمالية ما يعادل 53 سنة من الإنتاج خلال سنة 2015.

كما أشار الوزير إلى أن الإنتاج التجاري ارتفع بحوالي 2.4 % في السنة ليتجاوز 3.500 مليار متر مكعب في 2015 رغم انخفاض الوتيرة في السنوات الأخيرة بسبب النمو الاقتصادي الضعيف و المنافسة القوية لمصادر طاقوية أخرى.

و حسب المعطيات التي قدمها السيد بوطرفة فإن الاستهلاك العالمي للغاز قد مثلت 21 % من الاستهلاك الإجمالي للطاقة مدعم بالطلب في الولايات المتحدة و الصين و الشرق الأوسط في حين شهد الاستهلاك في أوروبا انخفاضا جليا خلال هذه الفترة.

كما شهدت التجارة الدولية للغاز (النقل بالأنابيب و الغاز الطبيعي المميع) ارتفاعا محسوسا ليتجاوز 1000 مليار متر مكعب سنة 2015 مما "يفوق بشكل كبير وتيرة النمو المتواضع للطلب خلال السنوات الأخيرة".

و يمثل هذا الحجم المتبادل حوالي 30 % من الإنتاج التجاري الإجمالي بحيث مثل الغاز الطبيعي المميع ثلث هذه المبادلات.

و يتوقع المختصون "تحولا عميقا في السوق مع إدراج الغاز الصخري و دخول الولايات المتحدة كأكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المميع" في حين أن مصانع التمييع الجاري إنجازها ما وراء الأطلسي من شأنها أن توفر إنتاجا إضافيا بحوالي 65 مليون طن في السنة في غضون 2018.

و اعتبر الوزير أن عولمة سوق الغاز الطبيعي سيساهم في تعزيز أمن التموين للبلدان المستوردة و تقليص الأخطار المنبثقة عن تباعية عدد محدد من الممونين.

كما ستوفر هذه العولمة يضيف الوزير "فرصا أكبر للدول المنتجة و الصناعة و الدول المستهلكة".

و أكد السيد بوطرفة أن مسألة السعر العادل تعد "هامة لضمان ديمومة الصناعة".

الجزائر تبقي على مساهمتها في أمن التموين

و من جهة أخرى ذكر السيد بوطرفة ان هدف الجزائر يتمثل في بقائها كطرف فاعل و هام في السوق الدولية للطاقة و مساهمتها في أمن تموين زبائنها.

و ألح الوزير في نفس السياق أنه "سيتم متابعة هذه الأهداف من خلال تسخير كافة موارد الوطن بما فيها الموارد غير التقليدية للمحروقات و الطاقات المتجددة من أجل تنويع المزج الطاقوي الوطني".

و في هذا الإطار أكد الوزير على ضرورة إيجاد وسائل جديدة لاستقطاب الاستثمارات من أجل استكشاف و استغلال الموارد الغازية الجديدة بهدف الحفاظ على الصادرات نحو أوروبا على المدى الطويل إضافة إلى جلب صفقات جديدة في العالم.

و أكد المسؤول الأول عن القطاع أن الموارد غير التقليدية بالجزائر تقدر ب 20.000 مليار متر مكعب.