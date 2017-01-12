بابا عمي يدعو من أديس أبابا إلى تبني مسعى براغماتي و واقعي لتمويل الاتحاد الإفريقي

ألح وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم الخميس بأديس أبابا على ضرورة تبني مسعى براغماتي و مرن و واقعي, في تنفيذ الآليات الجديدة لتمويل ميزانية الاتحاد الإفريقي.

و لدى تدخله خلال اجتماع وزراء المالية الأفارقة المنعقد بأديس أبابا (إثيوبيا) حول تمويل الاتحاد الإفريقي, "حرص الوزير على التذكير بالإرادة السياسية الدائمة للمسؤولين الساميين الجزائريين في المساهمة بنشاط في تنفيذ القرار 605 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي الذي تمت المصادقة عليه خلال قمة كيغالي (رواندا) في يوليو 2016, المتعلق بالآليات الجديدة لتمويل ميزانية الاتحاد الإفريقي", حسبما أكد بيان لوزارة المالية.

و في هذا السياق ذكر بابا عمي "بضرورة منح مسعى تنفيذه طابعا براغاماتيا و مرنا و واقعيا, مع مراعاة خصوصيات التشريعات الوطنية لكل بلد".

و في ختام مداولاتهم انضم وزراء المالية للقارة إلى اقتراحات الجزائر من خلال تقرير عقد لجنة تقنية للخبراء, حسبما أكد ذات البيان.

و هذه اللجنة التقنية مدعوة "لعقد اجتماعات دورية و تقديم اقتراحات حول الأنماط العملية لتنفيذ قرار كيغالي على لجنة وزراء المالية الأفارقة ال10" حسبما أضاف ذات المصدر.

و من جهة أخرى سيتم عرض خلاصات هذا اللقاء الذي يدوم يوما, لموافقة و مصادقة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي خلال القمة المقبلة المقررة في نهاية يناير بأديس أبابا.

و من جهة أخرى ستعقد لجنة وزراء المالية الأفارقة ال10, اجتماعها المقبل في شهر مارس المقبل بداكار على هامش الاجتماع السنوي لوزراء المالية الأفارقة والشؤون النقدية و التخطيط الاقتصادي و الاندماج, حسبما أكد ذات المصدر.