بوطرفة اليوم في ابو ظبي لعرض مسار تطور قطاع الغاز في الجزائر

12/01/2017 - 10:26

وزير الطاقة نور الدين بوطرفة

 يشارك وزير الطاقة نور الدين بوطرفة اليوم في  اشغال القمة العالمية الاولى  للطاقة بابو ظبي، أين سيعرض خلال  هذه القمة  تطور  قطاع  الغاز في الجزائر وامكاناتها وتطلعاتها  في ظل السياق الدولي والتغيرات الحاصلة. كما يتناول المنتدى توجهات سوق الطاقة بالنظر الى السياق الجيوسياسي الحالي، الى جانب عناصر استراتيجيات تنويع الاقتصاد وعولمة سوق الغاز.

 وتعتمد الجزائر نموذجا طاقويا متنوعا انطلاقا من الغاز الطبيبعي الى احلال الطاقات المتجددة في الاقتصاد الوطني بشكل متسع. ولها برنا مج طموح يمتد الى 2030  بحسب تصريحات وزير الطاقة نور الدين  بوطرفة للقناة الاذاعية الاولى، حيث أشار إلى أن  الجدزائر شرعا في تطبيق برنامج وطني لتطوير الطاقات المتجددة يصبو الى تركيب 22 الف ميغاواط. وقد تمكن القائمون على المشروع من انجاز 400 ميغاواط  من الطاقات الهجينة من محطة حاسي الرمل  جنوب الجزائر .

ويقوم التحول الذكي والتدريجي نحو الطاقة المتجددة على بناء شراكات متكافئة  مع كفاءات وطنية  و اخرى اجنبية،  وهو ما تسعى اليه الجزائر  بحسب  الخبير في الطاقات المتجددة  بوزيان مهماه  الذي أكد أن الاعلان الاخير لوزير الطاقة بانشاء مشروع  تشترك فيه  مؤسسات وطنية واخرى اجنبية لانتاج 4000 ميغاواط  والشروع في المناقصة الخاصة به قبل نهاية جانفي الجاري ليس الا دليلا على  جدية الدولة في هذا المسعى .

 وترتكز هذه المقاربة الناجحة في ادراج الطاقات المتجددة في الاقتصاد الوطني  على توطين التكنلوجيا في الطاقات المتجددة  والعمل عل تكوين العنصر البشري المؤهل لاكتساب تكنولوجية عالية المستوى .

 المصدر :  الاذاعة الجزائرية

أوسمة:

الجزائر, اقتصاد

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