ترتيب الفيفا : الجزائر تواصل التراجع وتأتي في الصف الـ39

تراجعت الجزائر بمرتبة واحدة وأضحت تحتل الصف الـ39 عالميا ضمن ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا) لشهر جانفي 2017 الذي نشرته الهيئة العالمية، اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني.

على المستوى القاري لا يزال المنتخب الجزائري في المرتبة الخامسة خلف السينغال (33) وكوت ديفوار (34) ومصر (35) وتونس (36).

وعلى الصعيد العربي، قفزت مصر إلى الريادة على حساب تونس، التي تصدرت الترتيب الشهر الماضي، ثم الجزائر، علما بأن المنتخب الجزائري كان الأفضل عربيا لعدة سنوات، لكن سقوطه أمام الكاميرون في فخ التعادل بتشاكر في أكتوبر والخسارة أمام نيجيريا في نوفمبر المنصرمين، برسم تصفيات كأس العالم 2018, كلفاه فقدانه الزعامة العربية وحتى الإفريقية.

ويتواجد السينغال وتونس رفقة زيمبابوي (103) والجزائر ضمن المجموعة الثانية من كأس إفريقيا للأمم (كان-2017) المقررة بالغابون ما بين 14 جانفي و 5فيفري.

من جهته, بدأ المنتخب الأرجنتيني سنة 2017 محافظا على صدارته العالمية, متقدما على البرازيل الثانية وألمانيا الثالثة.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية