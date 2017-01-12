كأس إفريقيا للأمم: الخضر يطيرون للغابون وليكنس يعد بالتعامل مع زيمبابوي بجدية كبيرة

غادر المنتخب الجزائري لكرة القدم هذا الخميس الجزائر العاصمة متوجها نحو فرانسفيل (الغابون), للمشاركة في الطبعة الـ31 لكاس امم افريقيا 2017.

وكان من المقرر, أن يكون انطلاق "الخضر" -الذين سافروا على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية- على الساعة 00ر13سا, إلا انه تم تأخير الرحلة لساعتين بسبب مشكل في أمتعة السفر.

وكان في توديع الوفد الجزائري المتكون من 65 شخصا منهم 23 لاعبا, رئيس رابطة كرة القدم المحترفة, محفوظ قرباج ورئيس لجنة الانضباط بنفس الهيئة الكروية, حميد حداج.

ويتواجد مع الوفد أيضا وسط ميدان الفريق الثاني لأرسنال (الرابطة الانجليزية الممتازة), اسماعيل بن ناصر (19 سنة), بعد أن عوض اللاعب سفير تايدر الذي غادر زملاءه بسبب إصابة في غضروف الركبة.

وأكد مدرب المنتخب جورج ليكنس أن فريقه سيتعاطى بـ "جدية كبيرة" مع مباراة زيمبابوي المقررة يوم الأحد بفرانسفيل (الغابون) لحساب الجولة الأولى (المجموعة 2) .

وقال ليكنس في تصريح للصحافة بمطار هواري بومدين قبيل تنقل التشكيلة إلى الغابون: "سنتعاطى مع منتخب زيمبابوي بجدية كبيرة خصوصا و أنه فرض التعادل على الكاميرون (مباراة ودية 1-1 بياوندي) وكان باستطاعته تحقيق الانتصار. أظن أن هذه المباراة ستكون الأصعب و الأهم بالنسبة لنا في الدور الأول".

و بخصوص المنافسين الآخرين للخضر ضمن المجموعة الثانية, تونس و السينغال, قال ليكنس أنه "سيفكر في الأمر لاحقا".

وفي هذا الشأن أوضح التقني البلجيكي : "علينا الاهتمام بما يحدث في بيتنا وليس ببيوت الآخرين. ما يهمني أكثر هو فريقي. سنحارب من أجل الجزائر".

ويستهل المنتخب الجزائري الطبعة الـ 31 من الكان بمواجهة زيمبابوي يوم الأحد قبل ملاقاة تونس (19 جانفي) و السينغال (23 جانفي).