القضاء على إرهابيين اثنين واسترجاع كمية من الأسلحة بسكيكدة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, مساء الأربعاء, على إثر كمين بضواحي منطقة بودوخة ببلدية عين القشرة (ولاية سكيكدة) من القضاء على إرهابيين اثنين واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة, حسب ما أفاد به الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لسكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة, مساء أمس 11 جانفي 2017, على إرهابيين إثنين إثر كمين بضواحي منطقة بودوخة ببلدية عين قشرة".

وأضاف البيان أن هذه العملية "مكنت من استرجاع مسدس آلي من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة".

وفي نفس السياق, أوقف عناصر الدرك الوطني ببومرداس (الناحية العسكرية الأولى) "عنصري (2) دعم للجماعات الإرهابية".