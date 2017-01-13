سلال يحل بباماكو للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي-فرنسا ممثلا للرئيس بوتفليقة

حل الوزير الاول عبد المالك سلال هذا الجمعة بباماكو للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي-فرنسا ال27 ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

و يشارك قرابة ثلاثين ريس دولة و حكومة في أشغال القمة التي تنعقد السبت.

و يرافق سلال في هذه الأشغال التي اختير لها موضوع "الشراكة و السلم و تحقيق النمو في افريقيا" وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.

فضلا عن تقييم التقدم المحقق في تجسيد التوصيات المصادق عليها في القمة ال26 التي جرت بباريس (فرنسا) في 2013 ستتمحور المحادثات كذلك حول "السبل و الوسائل الكفيلة بتعميق هذا الإطار من التعاون من اجل مواجهة جماعية للتحديات المشتركة سيما السلم و الأمن و تحقيق النمو في إفريقيا".

تنعقد قمة باماكو في وقت تسعى فيه إفريقيا بفضل المبادرة الجديدة للتنمية في إفريقيا (النيباد) و أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي لتوفير الشروط الضرورية لتنميتها من خلال تعاون امثل مع مختلف شركائها.

و ستغتنم السلطات المالية هذه المناسبة لترقية اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مفاوضات الجزائر الذي وقعته المجموعات السياسية العسكرية لمناطق

شمال البلاد و الحكومة المالية و الوساطة الدولية

