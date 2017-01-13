الجيش الوطني الشعبي يتدخل لفك العزلة عن مناطق ضربتها الثلوج بتيزي وزو

قامت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لتيزي وزو بالتدخل على مستوى منطقتي ابودرارن وتاخوخت بهدف فك العزلة عن مناطق ضربتها الثلوج اثر التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها المنطقة، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه"في إطار مهامها الإنسانية، قامت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لتيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى، بالتدخل على مستوى منطقتي إبودرارن وتاخوخت بهدف فك العزلة عن مناطق ضربتها الثلوج إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها المنطقة هذا الأسبوع".

وفي هذا السياق --يضيف البيان--"قام أفراد الجيش الوطني الشعبي بفتح عدة طرقات مغلقة ومساعدة مواطنين عالقين بفعل التساقط المستمر للثلوج".

وتؤكد قيادة الجيش الوطني الشعبي عن"إستعداد وحداتها الدائم للتدخل وفك العزلة وتقديم الدعم والعون والتضامن مع المواطنين في جميع المناطق المتضررة من خلال تسخير الآليات والوسائل المناسبة".

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية