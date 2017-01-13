سوريا : 7 قتلى في تفجير إرهابي في منطقة كفر سوسة بدمشق

لقي 7 أشخاص مصرعهم أمس الخميس بتفجير إرهابي في منطقة كفر سوسة بدمشق،حسب التلفزيون الرسمي السوري .

ونقل التلفزيون الرسمي عن مصدر في قيادة شرطة دمشق إن"سبعة أشخاص استشهدوا وأصيب 19 أخرون من جراء تفجير إرهابي بمنطقة كفر سوسة بدمشق" .

وكانت وكالة الأنباء السورية( ساتا )نقلت عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله إن"إرهابيا انتحاريا فجر نفسه بحزام ناسف بالقرب من نادي المحافظة الرياضي في منطقة كفرسوسة ".

وبث التلفزيون السوري لقطات لموقع الانفجار والتي تبين الجدران ملطخة بالدماء والسيارات المتفحمة وعدد من رجال الشرطة يحملون بنادقهم يتجولون في المنطقة،هذا ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير .

ويأتي هذا الانفجار في وقت يقترب فيه الجيش السوري وحلفاؤه من السيطرة على منطقة بردى وادي بريف دمشق الشمالي الغرب في محاولة لتأمين ينابيع عين الفيجة المصدر الرئيسي للمياه التي تغذي العاصمة.

المصدر: واج