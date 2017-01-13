وحدة لصناعة الأدوية الجنيسة ستدخل حيز الاستغلال عما قريب بالطارف

ستدخل"عما قريب"وحدة لصناعة الأدوية الجنيسة أو ما يعرف ب"الجينيريك"في شكل لقاحات سائلة وحقن مليئة حيز الاستغلال بولاية الطارف ، حسبما علم من المسؤول التنفيذي الأول بالولاية.

وأوضح السيد محمد لبقة خلال زيارة تفقد قام بها أمس الخميس إلى ورشة هذه الوحدة التي تقع بمنطقة كبودة بدائرة بن مهيدي بأن هذه المنشأة من شأنها أن تعزز الإنتاج الصيدلاني بهذه الولاية.

وستمكن هذه الوحدة التي تطلبت تمويلا بقيمة 2,5 مليار د.ج من استحداث 120 منصب عمل وكذا تعزيز إنتاج الأدوية الجنيسة بهذه المنطقة حيث توجد وحدة أولى لإنتاج الأدوية الصلبة تشغل 450 عاملا ، حسبما ورد في الشروح التي قدمت بعين المكان.

وبعد أن طاف بمختلف أجنحة هذا المصنع الذي سينتج 50,8 مليون وحدة سنويا أبرز الوالي التسهيلات الممنوحة للمستثمرين و مرافقة الإدارة المحلية لحاملي المشاريع.

وبعاصمة الولاية عاين الوالي ورشة إنجاز نصب تذكاري مخلدا ل1531 شهيدا بولاية الطارف يقع قبالة ساحة الاستقلال.

وبعين المكان شدد الوالي على ضرورة الإسراع في الأشغال لاستلام هذا المشروع المبرمج لإحياء الذكرى المزدوجة المقبلة لعيدي الاستقلال والشباب في الآجال المحددة.

ويتعلق الأمر في هذا السياق بمشروع انطلق في سبتمبر 2016 بغلاف مالي بقيمة60 مليون د.ج مخصص لشهداء حرب التحرير الوطنية بهذه المنطقة التي تحمل العديد من الساحات العمومية بها أسماؤهم وذلك عرفانا للتضحيات التي قدموها لأجل استعادة سيادة واستقلال البلاد.

بنفس البلدية تفقد الوالي ورشة إنجاز مركز ثقافي إسلامي استؤنفت أشغال بنائه بعد توقف دام أزيد من عشر سنوات ، حيث شدد على ضرورة استكماله في"يونيو المقبل."

وبعد أن أكد على المجهودات المبذولة لتنشيط الورشات المفتوحة بهذه الولاية أفاد الوالي بأن 21 ورشة من أصل 23 تسجل تأخرا في الإنجاز أعيد بعثها.

وعاين الوالي بالمناسبة كذلك ورشات بناء مقر للأمن الحضري ببلدية الطارف والقطب الجامعي الجديد الذي تقدمت أشغال إنجازه بنسبة 23 بالمائة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية