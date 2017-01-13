الجولة 16 : نادي بارادو يواصل عزفه المنفرد وشبيبة بجاية ملاحق جديد

يواصل الرائد نادي بارادو مسيرته بثبات نحو الصعود بعد فوزه على ضيفه شباب عين الفكرون(1-0)، فيما إرتقت شبيبة بجاية مؤقتا إلى المرتبة الثانية بفضل الانتصار المحقق خارج الديار أمام أمل الأربعاء لحساب الجولة 16 من الرابطة الثانية لكرة القدم"موبيليس"التي لعبت هذا الجمعة وتختم يوم غد السبت.

وحافظ بارادو على الهدف المبكر المسجل من طرف بن عياد في الدقيقة الثالثة وسير تقدمه أمام شباب عين الفكرون ليبلغ النقطة 37.

بعد نهاية اللقاء قال رئيس الفريق خير الدين زتشي:"عادة ما تكون المباراة الأولى بعد إستئناف المنافسة صعبة وهو ما حدث اليوم. أن راض على النتيجة وليس على الأداء. المنافس خلق لنا صعوبات. لا زالت 14 مقابلة وسنواصل العمل لغاية إعادة الفريق إلى الرابطة الأولى".

من جهتها, حققت شبيبة بجاية فوزا ثمينا خارج القواعد على حساب أمل الأربعاء بنتيجة (1-2) مكنها من الانفراد مؤقتا بالوصافة برصيد 28 نقطة في إنتظار اللقاء بين إتحاد البليدة (27 نقطة) أمام شبيبة سكيكدة المقرر غدا السبت بملعب مصطفى تشاكر.

وكان أبناء الأربعاء السباقين لإفتتاح باب التسجيل بفضل باهي (11) من ضربة جزاء, لكن بن ساحة عدل النتيجة وبنفس الطريقة (34 ض ج).

وفي وقت كانت المباراة تتجه نحو التعادل فاجأ علالي المحليين بهدف قاتل (90).

وإلتحق إتحاد بسكرة بإتحاد البليدة في المرتبة الثالثة بعد الفوز الصعب المحقق على حساب جمعية الشلف بهدف حمل توقيع جعبوط (32). وسنحت فرصة ذهبية للشلفيين لتعديل الكفة لكن سلطاني ضيع ضربة جزاء قبل تسع دقائق من النهاية (81) بعد أن نجح الحارس البسكري في التصدي لها.

بدوره, عاد أهلي برج بوعريريج بنقطة ثمينة من تنقله لمواجهة غالي معسكر الذي يبقى يعاني في المؤخرة (12 نقطة).ورد البرايجيون بفضل تجار (35) على إفتتاح التسجيل في الدقيقة الأولى من هاشم.وبذلك يصبح الأهلي في المرتبة الخامسة برصيد 25نقطة.

وكانت مقابلة جمعية وهران-أمل بوسعادة حافلة بالأهداف وإنتهت بنتيجة التعادل (2-2). بعدما ظن أبناء "المدينة الجديدة"أنهم حققوا الأهم في الشوط الأول بتوقيع إصابتين عن طريق حداد (8) وشلاوة (40), ولكن رد البوسعاديين كان قويا مقلصين الفارق عن طريق كاب (49) ثم تمكنوا من التعديل بفضل شاوتي (79). وضيع لاعب جمعية وهران تشيكو كرة الفوز بإهداره ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع (90+3).

الهدف الجميل الذي وقعه مكلوش في الدقيقة 67 كان كافيا لوداد بوفاريك لتجاوز عقبة منافسه جمعية الخروب (1-0) والابتعاد عن منطقة الخطر.

أخيرا قرر الحكم الرئيسي للمباراة التي جمعت مولودية سعيدة ومولودية العلمة إيقاف اللعب في الدقيقة 82 بعد إصابة الحكم الرابع. وكانت النتيجة في صالح أبناء العلمة بنتيجة (0-2) من توقيع جبالي (24) وبلعنصر (43).

قضية إنضباطية جديدة ستطرح على طاولة الرابطة المحترفة والتي من المنتظر أن تمنح النقاط للفريق الضيف لأن الفريق المستقبل تقع على عاتقه مسؤولية ضمان أمن الفريقين والحكام والرسميين والأنصار.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية