قمة إفريقيا-فرنسا: بيان باماكو سيتضمن اهتمام القارة بالمشاكل التي يعالجها العالم

تطرق وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، هذا الجمعة للمحاور التي ستناقشها قمة إفريقيا-فرنسا ال27 التي ستنعقد غدا السبت بمالي والتي ستتوج بإعلان باماكو الذي سيتضمن جانب منه "اهتمام القارة الإفريقية بالمشاكل التي يعالجها العالم".

وأوضح السيد مساهل في تصريح للصحافة بعد انتهاء أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة رؤساء الدول والحكومات أنه من بين هذه المحاور توجد القضايا التي تهم القارة لاسيما تلك ذات الصلة بالسلم والاستقرار.

وقال السيد مساهل على وجه الخصوص"لقد تطرقنا بالنقاش للسلم والاستقرار خاصة بمنطقة جوارنا سواء فيما يتعلق بليبيا أو بما يجري في مالي"، مضيفا أنه استعرض أيضا في تدخله "الأوضاع التي تعرفها المنطقة"وكذا جهود "مكافحة الإرهاب".

وأضاف السيد مساهل أن مداخلته في الاجتماع الوزاري شملت"مقترح الجزائر"لعقد ندوة في مايو المقبل حول"دور المصالحة الوطنية في مكافحة الإرهاب"وكذا دور الديمقراطية في حل هذه المعضلة.

كما اغتنم السيد مساهل نفس الفرصة لتناول تجربة الجزائر في"مكافحة التطرف العنيف". وفي سياق اللقاءات التي سيتم تنظيمها بمناسبة قمة إفريقيا-فرنسا، أشار الوزير للورشات التي تعالج "القضايا الاقتصادية"و"مكانة ودور المرأة"و"الشباب".

وذكر في هذا الصدد بدور الجزائر الريادي في هذا المجال،لاسيما من خلال ما قام به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة من أجل"ترقية المرأة على المستوى السياسي وكذا مكانتها ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

ويمثل الوزير الأول عبد المالك سلال، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في أشغال قمة إفريقيا-فرنسا ال 27 التي تنعقد غدا السبت بباماكو بمشاركة قرابة ثلاثين رئيس دولة و حكومة.

ويرافق السيد سلال في هذه الأشغال التي اختير لها موضوع"الشراكة والسلم وتحقيق النمو في إفريقيا"وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية