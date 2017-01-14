ثلوج مرتقبة على مرتفعات شرق و وسط الوطن التي يتجاوز علوها 800 متر ابتداء من هذا السبت

كشف محمد عقاقنة، رئيس فرقة التنبؤات بالأرصاد الجوية أن الجزائر ستعرف قدوم هواء باردٍ قادم من أوروبا نحو حوض البحر الابيض المتوسط وأن ذلك سيتسبب في سقوط أمطار وثلوج مصحوبة بانخفاض في دراجات الحرارة القصوى.

وفي اتصال هاتفي مع هيئة تحرير القناة الاولى، أكد ذات المتحدث أن الثلوج ستخص المناطق الداخلية الشرقية و الوسطى التي يزيد علوها عن 800 متر مصدقا بذلك البيان الخاص الذي أصدرته الهيئة التي ينتمي إليها.

و كان الديوان الوطني للأرصاد الجوية أفاد في نشرية خاصة نهاية الاسبوع بأن ثلوجا ستتساقط على مرتفعات شرق و وسط البلاد و التي يتجاوز علوها 800 متر ابتداء من صبيحة هذا السبت.

و يوضح ذات المصدر بأن الولايات المعنية هي عين الدفلى و البليدة و المدية و تيزي وزو و البويرة و بجاية و سطيف و برج بوعريرج وجيجل و باتنة وأم البواقي و خنشلة و تبسة.

و يوضح ذات المصدر بأن سمك الثلوج المرتقبة سيتراوح مابين 15 و 20 سم و سيتجاوز محليا30 سم وذلك مدة صلاحية النشرية التي تمتد من يوم السبت على الساعة 09 صباحا إلى يوم الأحد على الساعة 12 زوالا.

المصدر : الاذاعــة الجزائرية